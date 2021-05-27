В Москве стартует образовательный проект «Летний «Октябрь»

В столице 29 мая начнёт работу культурно-образовательный проект «Летний «Октябрь».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В программе порядка 150 деловых и научно-популярных мероприятий. Как отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, десятки туров на разные тематики будут собраны в одном месте – на экспериментальной площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре».

В рамках проекта пройдут лекции, конференции, бизнес-дебаты.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, пермский театр оперы и балета представил программу Дягилевского фестиваля.