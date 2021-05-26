В Петербурге отменили фестиваль мороженого

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В Санкт-Петербурге отменили фестиваль мороженого из-за эпидемиологической обстановки.
В Петербурге отменили фестиваль мороженого
  • Reuters

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Фестиваль проходил с 1995 года. Программа включала различные конкурсы. Также выступали детские творческие коллективы, иллюзионисты, цирковые артисты.

В 2021 году фестиваль должен был состояться на территории площади Островского.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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