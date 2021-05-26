В «Билайне» заявили, что оценивают каждый восьмой входящий звонок как нежелательный

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Сервис мобильного оператора «Билайн» определяет каждый восьмой входящий звонок как нежелательный, заявили в пресс-службе компании.
В «Билайне» заявили, что оценивают каждый восьмой входящий звонок как нежелательный
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  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

«К сожалению, совершение преступлений с применением методов социальной инженерии последние несколько лет приобрело массовый характер. Мы видим несколько миллиардов входящих звонков каждый месяц, причём каждый восьмой вызов оценивается как нежелательный», — отметили в пресс-службе.

В частности, речь идёт о мошеннических звонках, массовом обзвоне, различном спаме.

В компании добавили, что совершенствуют свой сервис идентификации нежелательных звонков.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.

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