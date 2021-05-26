В Федеральной нотариальной палате заявили, что в России стали чаще удостоверять брачные договоры

Короткая ссылка
Глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик заявил, что в России стали чаще удостоверять брачные договоры.
В Федеральной нотариальной палате заявили, что в России стали чаще удостоверять брачные договоры
  • globallookpress.com

«В последнее время всё-таки стало больше удостоверяться брачных договоров по сравнению с предшествующими периодами. Это в 2020 году где-то порядка 130 тыс. брачных договоров», — сказал он в беседе с НТВ.

Он также отметил, что в отношении льготных категорий граждан палата совершает нотариальные действия бесплатно.

«И по статистике, допустим, за прошлый год, это сумма более 2,5 млрд рублей», — добавил Корсик.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить