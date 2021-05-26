В Федеральной нотариальной палате заявили, что в России стали чаще удостоверять брачные договоры

Глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик заявил, что в России стали чаще удостоверять брачные договоры.

«В последнее время всё-таки стало больше удостоверяться брачных договоров по сравнению с предшествующими периодами. Это в 2020 году где-то порядка 130 тыс. брачных договоров», — сказал он в беседе с НТВ.

Он также отметил, что в отношении льготных категорий граждан палата совершает нотариальные действия бесплатно.

«И по статистике, допустим, за прошлый год, это сумма более 2,5 млрд рублей», — добавил Корсик.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.