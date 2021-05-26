В Федеральной нотариальной палате заявили о росте числа сделок с землёй

Глава Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик заявил о росте числа сделок с землёй.

«За период с января по апрель прошлого года 52 тыс. сделок были удостоверены нотариусом, а за аналогичный период текущего года — 78 тыс. сделок, то есть рост где-то более чем на треть», — заявил он в беседе с НТВ.

Корсик также сообщил, что тарифы за нотариальное действие за последние пять лет снизились примерно в 2,5—3 раза по ряду позиций, особенно по сделкам с недвижимостью.

Ранее газета «Известия» сообщала, что за январь — апрель 2021 года Сбербанк оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период 2020-го — более 2,5 тыс. против 724 ссуд.