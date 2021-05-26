В апреле в России выдали почти 106 тысяч автокредитов
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то в апреле 2021-го число выданных автокредитов увеличилось в 5,2 раза. В апреле 2020 года их было 20,3 тыс. единиц.
Больше всего автокредитов оформили в Москве (8,9 тыс.), Московской области (6,5 тыс.), Санкт-Петербурге (6,3 тыс.), Татарстане (5,1 тыс.) и Краснодарском крае (4,4 тыс.).
По предварительной оценке Объединённого кредитного бюро, в апреле 2021 года банки предоставили более 87 тыс. автокредитов, что в шесть раз больше, чем годом ранее. По сравнению с мартом 2021-го выдачи показали рост на 19%.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.