Психолог дала рекомендации родителям, отправляющим детей на учёбу в другой город

Семейный психолог Наталья Наумова дала рекомендации родителям, отправляющим детей на учёбу в другой город.

«Важно, чтобы все члены семьи были готовы к решению отправить ребёнка учиться в другой город», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, прежде всего нужно понять, как будет лучше для детей и чего хотят они сами.

«Иногда нужно с психологом работать не только ребёнку, но и взрослым, тем более маме. Поскольку именно мамам жалко и страшно отпускать ребёнка жить в другой город, это абсолютно нормально», — отметила Наумова.

Как считает эксперт, в первую очередь нужно научить подростка принимать самостоятельные решения. Учёба в новом городе — это стресс, и если ребёнок не адаптирован, то высока вероятность неприятной или опасной ситуации.

«Иногда психологическая помощь требуется и взрослому, и ребёнку, а иногда просто не пришло ещё время отпускать его в другой город и лучше поискать учебное заведение в родном городе», — заключила Наумова.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.