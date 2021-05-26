Эксперт оценил влияние пандемии на рынок онлайн-образования

Директор образовательной платформы Geekbrains Александр Волчек оценил влияние пандемии на рынок онлайн-образования.

«В пандемийный год рынок начал расти, сложился общий тренд на увеличение компаний в сфере онлайн-образования. Большинство укрепилось, а небольшие расширились, кроме того, появилось много новых операторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Вместе с тем эксперт отметил, что реальный рост рынка будет заметен через пять лет, а фундаментальным объёмом он наполнится лишь через десять.

Как считает Волчек, интерес к онлайн-образованию за год пандемии вырос ориентировочно в пять-семь раз.

«Люди, которые были раньше активными в сфере онлайн-обучения, стали ещё активнее. К ним присоединились те, кто не знал о такой возможности и заинтересовался впервые», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.