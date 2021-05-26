Эксперт оценил влияние пандемии на рынок онлайн-образования

Короткая ссылка
Директор образовательной платформы Geekbrains Александр Волчек оценил влияние пандемии на рынок онлайн-образования.
Эксперт оценил влияние пандемии на рынок онлайн-образования
  • Pixabay

«В пандемийный год рынок начал расти, сложился общий тренд на увеличение компаний в сфере онлайн-образования. Большинство укрепилось, а небольшие расширились, кроме того, появилось много новых операторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Вместе с тем эксперт отметил, что реальный рост рынка будет заметен через пять лет, а фундаментальным объёмом он наполнится лишь через десять.

Как считает Волчек, интерес к онлайн-образованию за год пандемии вырос ориентировочно в пять-семь раз.

«Люди, которые были раньше активными в сфере онлайн-обучения, стали ещё активнее. К ним присоединились те, кто не знал о такой возможности и заинтересовался впервые», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить