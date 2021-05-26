В Международный рейтинг ARWU вошли 19 российских вузов
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Как отмечается, российские вузы представлены в 29 предметных областях из 54 возможных. Наибольшее число вузов вошло в предметные области «Математика», «Физика» и «Металлургия».
В топ-100 рейтинга попали Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова («Физика»), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» («Металлургия»), Санкт-Петербургский государственный университет («Автоматизация и управление»), Белгородский государственный национальный исследовательский университет («Металлургия»), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» («Математика») и Национальный исследовательский университет ИТМО («Автоматизация и управление»).
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