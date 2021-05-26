В Москве рассказали о планах по развитию столичного метрополитена
- АГН «Москва»
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24».
По его словам, ключевым проектом городского метростроения остаётся Большая кольцевая линия (БКЛ), но не менее активно идёт строительство новых участков уже действующих радиальных линий.
«Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до посёлка Северного», — уточнил Бочкарёв.
Он добавил, что на новом участке метро откроются станции «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».
Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.