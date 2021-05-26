Строительство Северо-Восточной хорды в Москве планируют завершить к 2022 году

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Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что работы по строительству Северо-Восточной хорды на всех участках планируется завершить к 2022 году.
Строительство Северо-Восточной хорды в Москве планируют завершить к 2022 году
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

При этом он добавил, что на сегодняшний день работы уже завершены на 80%, сообщает kp.ru.

«Готовность Северо-Восточной хорды сейчас оценивается на уровне 80%: движение открыто по шести участкам, отрезки между Открытым и Ярославским шоссе и от Ярославки до Дмитровки — в стадии активного строительства», — заявил Бочкарёв.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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