Строительство Северо-Восточной хорды в Москве планируют завершить к 2022 году
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При этом он добавил, что на сегодняшний день работы уже завершены на 80%, сообщает kp.ru.
«Готовность Северо-Восточной хорды сейчас оценивается на уровне 80%: движение открыто по шести участкам, отрезки между Открытым и Ярославским шоссе и от Ярославки до Дмитровки — в стадии активного строительства», — заявил Бочкарёв.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».