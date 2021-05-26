В Москве 27 объектов нежилого фонда выставили на электронные торги

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В Москве выставили на продажу 27 нежилых помещений свободного назначения площадью от 43,4 до 1723,8 кв м.
В Москве 27 объектов нежилого фонда выставили на электронные торги
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, при продаже через публичное предложение цена может снизиться до 50%.

«Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству. По итогам I квартала 2021 года через публичное предложение город реализовал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тыс. кв. м», — рассказал заммэра.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.

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