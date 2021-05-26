В Москве 27 объектов нежилого фонда выставили на электронные торги
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, при продаже через публичное предложение цена может снизиться до 50%.
«Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству. По итогам I квартала 2021 года через публичное предложение город реализовал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тыс. кв. м», — рассказал заммэра.
Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.