В Подмосковье улучшили схемы движения транспорта на сложных дорожных участках
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По поручению губернатора Андрея Воробьёва в Московской области продолжают бороться с так называемыми глупыми пробками.
«На сегодняшний день провели работы более чем в 100 пробочных местах, а к концу года планируем увеличить цифру минимум вдвое», — сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.
Ранее сайт Nation News сообщал об утверждении проекта продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в сторону района Гольяново.