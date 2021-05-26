В Подмосковье улучшили схемы движения транспорта на сложных дорожных участках

Схемы движения улучшили более чем на 100 дорожных участках Московской области с начала марта. Работы выполнили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». По поручению губернатора Андрея Воробьёва в Московской области продолжают бороться с так называемыми глупыми пробками. «На сегодняшний день провели работы более чем в 100 пробочных местах, а к концу года планируем увеличить цифру минимум вдвое», — сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик. Ранее сайт Nation News сообщал об утверждении проекта продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в сторону района Гольяново.