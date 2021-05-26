Темпы строительства жилья в Приморье выросли на 17% в 2020 году

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём ежегодном отчёте законодательному собранию рассказал о росте строительного рынка в регионе на 17%.

Об этом сообщает агентство vostokmedia.com.

Олег Кожемяко особенно подчеркнул, что в регионе наблюдается устойчивая динамика в сфере строительства жилья, в том числе и индивидуальными застройщиками.

«В 2020 году в Приморском крае построено 646 тыс. кв. м жилья, что на 17% больше уровня 2019 года. В том числе многоквартирных домов — 394 тыс. кв. м, индивидуального жилищного строительства — 252 тыс.», — заявил губернатор Приморья.

Как ранее сообщала НСН, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что за I квартал 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 2,5 млн кв. м недвижимости.