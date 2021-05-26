Эксперт дал рекомендации по организации стартапа в России

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Бизнес-тренер Дамир Каримов рассказал, какая сумма необходима бизнесмену для стартапа в России.
Эксперт дал рекомендации по организации стартапа в России
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По словам эксперта, начать можно с любой суммы, даже со 100 рублей. При этом гораздо важнее желание сделать что-то новое и воплотить свою идею.

«Если мы говорим про предпринимательство как образ жизни, то, конечно, дело не столько в деньгах, сколько в готовности человека к изменению. Часто бывает так, что он тратит большое количество денег на тестирование, составление гипотез, создание сайта, аренду офиса и так далее, но теряет эти деньги и приходит к тому, что можно было сразу начинать действовать и зарабатывать», — пояснил бизнес-тренер в беседе с «Москвой 24».

Эксперт также посоветовал найти партнёров для открытия бизнеса, если будущий предприниматель любит работать в команде.

Ранее доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы самозанятости в России.

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