Эксперт дал рекомендации по организации стартапа в России

Бизнес-тренер Дамир Каримов рассказал, какая сумма необходима бизнесмену для стартапа в России.

По словам эксперта, начать можно с любой суммы, даже со 100 рублей. При этом гораздо важнее желание сделать что-то новое и воплотить свою идею.

«Если мы говорим про предпринимательство как образ жизни, то, конечно, дело не столько в деньгах, сколько в готовности человека к изменению. Часто бывает так, что он тратит большое количество денег на тестирование, составление гипотез, создание сайта, аренду офиса и так далее, но теряет эти деньги и приходит к тому, что можно было сразу начинать действовать и зарабатывать», — пояснил бизнес-тренер в беседе с «Москвой 24».

Эксперт также посоветовал найти партнёров для открытия бизнеса, если будущий предприниматель любит работать в команде.

Ранее доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы самозанятости в России.