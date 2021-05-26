Собянин рассказал о планах по развитию общественных пространств на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году на ВДНХ откроется около 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

Он рассказал, что в нынешнем году планируется открыть 15 объектов культуры, в числе которых музеи и экспозиции. К сентябрю планируются запуск просветительской программы для детей и взрослых и открытие детской студии автомобильного дизайна.

В мае Сергей Собянин открыл выставочную площадку Музея транспорта Москвы в павильоне «Транспорт СССР» и новую экспозицию павильона «Цветоводство» на ВДНХ.

Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ вернули известный фотопортрет космонавта Юрия Гагарина.