Собянин рассказал о планах по развитию общественных пространств на ВДНХ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.
Он рассказал, что в нынешнем году планируется открыть 15 объектов культуры, в числе которых музеи и экспозиции. К сентябрю планируются запуск просветительской программы для детей и взрослых и открытие детской студии автомобильного дизайна.
В мае Сергей Собянин открыл выставочную площадку Музея транспорта Москвы в павильоне «Транспорт СССР» и новую экспозицию павильона «Цветоводство» на ВДНХ.
Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ вернули известный фотопортрет космонавта Юрия Гагарина.