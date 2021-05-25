Минтруд рассказал детали правил назначения новых пособий для малообеспеченных семей

Короткая ссылка
Минтруд разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. При назначении пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.
Минтруд рассказал детали правил назначения новых пособий для малообеспеченных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Обратиться за выплатами смогут женщины, вставшие на учёт в консультацию в период до 12 недель беременности. Среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте на дату обращения.

Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители — те, кто является единственным родителем или если родители в разводе. При этом судом назначены алименты. Размер выплаты составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения.

За назначение и выплату пособий будет отвечать Пенсионный фонд России. Большинство данных станут проверяться автоматически, но нужно подать заявление.

Ранее юрист Евгения Галкина в беседе с ФАН рассказала об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить