Минтруд рассказал детали правил назначения новых пособий для малообеспеченных семей

Минтруд разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. При назначении пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

Об этом сообщает «Российская газета».

Обратиться за выплатами смогут женщины, вставшие на учёт в консультацию в период до 12 недель беременности. Среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте на дату обращения.

Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители — те, кто является единственным родителем или если родители в разводе. При этом судом назначены алименты. Размер выплаты составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения.

За назначение и выплату пособий будет отвечать Пенсионный фонд России. Большинство данных станут проверяться автоматически, но нужно подать заявление.

Ранее юрист Евгения Галкина в беседе с ФАН рассказала об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет.