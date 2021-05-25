Адвокат рассказал об особенностях покупки дачного участка

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Адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков рассказал об особенностях покупки дачного участка.
Адвокат рассказал об особенностях покупки дачного участка
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«При покупке участка с домом или без него, даже если сделка проводится нотариусом, иногда проблемные ситуации вскрываются не сразу», — отметил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это связано с тем, что советское и постсоветское законодательства не предусматривали внесения в реестр недвижимости множества существенных данных.

«Даже сейчас, когда такое требование закреплено в законе, многие ранее установленные ограничения до сих пор в ЕГРН не внесены либо при постановке на учёт были допущены ошибки», — пояснил Поляков.

Ранее газета «Известия» сообщала, что за январь — апрель 2021 года Сбербанк оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период 2020-го — более 2,5 тыс. против 724 ссуд.

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