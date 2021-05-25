Жителям Белгородской области дадут ещё один выходной для вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«Инициатива будет официально закреплена в трёхстороннем соглашении, которое заключат между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и работодателями», — говорится в сообщении.
Как отмечается, работникам будет предоставляться полноценный выходной в день проведения вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра.
«Наша задача — максимально защитить наших жителей от всевозможных рисков, связанных с потерей работы, социальных выплат или гарантий», — приводятся слова главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах страны остаётся напряжённой.