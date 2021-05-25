Жителям Белгородской области дадут ещё один выходной для вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Жителям Белгородской области предоставят официальный выходной в день вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Жителям Белгородской области дадут ещё один выходной для вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Инициатива будет официально закреплена в трёхстороннем соглашении, которое заключат между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и работодателями», — говорится в сообщении.

Как отмечается, работникам будет предоставляться полноценный выходной в день проведения вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра.

«Наша задача — максимально защитить наших жителей от всевозможных рисков, связанных с потерей работы, социальных выплат или гарантий», — приводятся слова главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах страны остаётся напряжённой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить