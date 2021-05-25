В Пермском крае наградили спасшего двух тонувших девочек подростка

В Октябрьском городском округе наградили 16-летнего подростка Ирека Шакирова, спасшего двух тонувших девочек, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Об этом сообщает properm.ru.

Инцидент произошёл 13 мая. В дежурную часть поступила информация, что госпитализирована 12-летняя девочка. Оказалось, что вместе со своей ровесницей она пошла гулять к реке Ирень. Одна из девочек подошла к берегу и попыталась дотянуться до воды, при этом подруга держала её за руку.

В итоге школьница поскользнулась, упала в реку и потянула за собой подругу.

Учащийся девятого класса Шакиров услышал крики и вытащил девочек из воды.

За совершённый поступок начальник отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу подполковник полиции Сергей Курганский вручил мальчику и его родителям благодарственные письма.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.