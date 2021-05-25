Поезда МЦД перевезли более 215 млн пассажиров за полтора года

Короткая ссылка
Поезда Московских центральных диаметров перевезли более 215 млн пассажиров за полтора года.
Поезда МЦД перевезли более 215 млн пассажиров за полтора года
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЦД.

«Из них по D1 проехали уже более 94 млн человек, а по D2 — более 121 млн человек», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, даже в условиях пандемии в 2020 году пассажиропоток на МЦД снижался медленнее, а после неё восстановился быстрее, чем во всём столичном транспорте.

«Сейчас он восстановился на 105% в отношении к доковидному периоду», — уточнили в МЦД.

Ранее Nation News сообщал, что в Москве утвердили проект продления Арбатско-Покровской линии в сторону района Гольяново.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить