Поезда МЦД перевезли более 215 млн пассажиров за полтора года

Поезда Московских центральных диаметров перевезли более 215 млн пассажиров за полтора года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЦД.

«Из них по D1 проехали уже более 94 млн человек, а по D2 — более 121 млн человек», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, даже в условиях пандемии в 2020 году пассажиропоток на МЦД снижался медленнее, а после неё восстановился быстрее, чем во всём столичном транспорте.

«Сейчас он восстановился на 105% в отношении к доковидному периоду», — уточнили в МЦД.

Ранее Nation News сообщал, что в Москве утвердили проект продления Арбатско-Покровской линии в сторону района Гольяново.