Эксперт назвал размер ежемесячного ущерба россиян от телефонного мошенничества
- globallookpress.com
В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что наиболее распространённая схема (61%) — это перевод средств на «защищённый» счёт.
За 2020 год в Сбер поступило 3,7 млн сообщений о попытках мошенничества, отметили в банке. По оценке кредитной организации, в прошлом году злоумышленники позвонили гражданам свыше 15 млн раз.
По сравнению с 2019-м ущерб от телефонного мошенничества вырос в два раза.
Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.