Эксперт назвал размер ежемесячного ущерба россиян от телефонного мошенничества

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов заявил, что ежемесячный ущерб россиян от телефонного мошенничества составляет 3,5—5 млрд рублей.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что наиболее распространённая схема (61%) — это перевод средств на «защищённый» счёт.

За 2020 год в Сбер поступило 3,7 млн сообщений о попытках мошенничества, отметили в банке. По оценке кредитной организации, в прошлом году злоумышленники позвонили гражданам свыше 15 млн раз.

По сравнению с 2019-м ущерб от телефонного мошенничества вырос в два раза.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.