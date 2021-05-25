В Кремле отреагировали на фразу главы Коми «у вас я Путин»

Фраза главы Коми Владимира Уйбы «у вас я Путин» вырвана из контекста, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста. И второе — что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что любой руководитель региона должен этим руководствоваться и принимать решения, «не кивая в сторону федерального центра каждый раз».

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк в ходе его рабочей поездки в Усинск, где прошло оперативное совещание по ликвидации загрязнения из-за нефтяного разлива.

В ответ на одну из реплик о намерении обратиться с жалобой к президенту он сказал: «У вас я Путин».

В пресс-службе республиканской администрации позднее пояснили, что губернатор имел в виду свою ответственность за субъект Федерации.