Эксперт рассказал о работе по обучению сотрудников СК России расследованию киберпреступлений

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров рассказал о соглашении с СК России, в рамках которого на безвозмездной основе представителей власти обучают расследовать преступления с использованием IT-технологий.

«В рамках научного сотрудничества с Санкт-Петербургской академией Следственного комитета РФ предполагается создание учебных материалов: лекций, вебинаров, обучающих видеороликов и методических пособий по нескольким темам», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, это основы исследования криптовалют, инструментарий и приёмы проведения расследований в Telegram, основы исследования интернет-сайтов, идентификация владельцев телефонных номеров по открытым данным и владельцев адресов электронной почты пользователей соцсетей.

Как отметил Бедеров, также проходит обучение основам изучения фотоматериалов в сети, методикам получения данных о пользователях по геолокации.

«Основная идея нашего сотрудничества со Следственным комитетом в том, чтобы обучить большое число сотрудников правоохранительных органов практическим методам и приёмам работы по предупреждению и расследованию преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий», — добавил эксперт.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.