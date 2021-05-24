В Госдуме рассказали о работе по борьбе с опасными группами в соцсетях

Депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева рассказала о работе по борьбе с опасными группами в соцсетях.

«Мы сегодня очищаем наше пространство от такой информации. За последние шесть месяцев по обращениям именно неравнодушных людей нами было закрыто более 200 групп с деструктивным контентом», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, по четырём группам прокуратура обратилась в суд с иском о признании информации, распространяемой этими группами, незаконной.

Юмашева также предложила сделать процесс подачи жалоб и закрытия групп более понятным и быстрым.

«Обращаются к нам родители, мы отправляем соответствующие запросы в Роскомнадзор, в прокуратуру. Дальше Роскомнадзор призывает обращаться к участковому, в суд, порой требует экспертизу. На это всё уходит очень много времени. За этот период у нас, к сожалению, группы множатся», — пояснила депутат.

По её мнению, нужно создавать или отдельный орган, или специальный отдел для борьбы с деструктивным контентом.

Ранее партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова в беседе с газетой «Известия» дала советы родителям, как защитить детей от травли в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.