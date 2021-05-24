В Подмосковье выделят дополнительные средства на газификацию

В Московской области выделят дополнительные средства на газификацию, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Наша задача — сделать газификацию доступной. Соответственно, государственная программа претерпит изменения. Будут направлены дополнительные ресурсы на то, чтобы дальше продолжать газифицировать наши территории», — заявил Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства.

В рамках губернаторской программы можно подвести газ к границам своих земельных участков. Ежегодно в регионе газифицируют 50 населённых пунктов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии в 2021 году планируется газифицировать сельские территории за счёт «Газпрома» на 500 млн рублей.