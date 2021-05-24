В РСТ оценили перспективы развития экологического туризма в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в России необходимо развивать экологический туризм.

«Я бы сказал, что в России нет неперспективных с точки зрения развития экологического туризма территорий. Он возможен и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Карелии, на Кавказе. Потенциал огромен, но конвертирование его в турпродукт пока что крайне небольшое — на уровне 2—3%. Мало иметь, нужно обеспечить доступ туристов к этому потенциалу», — сказал Юрий Барзыкин в беседе с «Известиями».

Туристический продукт, по его словам, необходимо развивать в комплексе, а на данный момент в России не хватает логистики, средств размещения и досуговой инфраструктуры. При этом он отметил важность вопроса сохранения природных ресурсов.

Ранее директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Испанией.