На Черноморском флоте провели тренировку по отражению нападения условных диверсантов

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На Черноморском флоте провели тренировку по отражению нападения условных диверсантов на аэродром морской авиации.
На Черноморском флоте провели тренировку по отражению нападения условных диверсантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

По сценарию, условный противник применил отвлекающий манёвр и запустил беспилотник. Боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» оперативно обнаружили его и ликвидировали.

«В то же время другая группа, имитирующая условных террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла здание учебных классов подготовки лётчиков. Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал боем диверсионную группу и удерживал её до прибытия группы усиления подразделений антитеррора флота», — рассказали в пресс-службе.

Прибывшие военнослужащие произвели штурм и задержали условных диверсантов.

К учениям привлекли более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.

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