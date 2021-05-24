В Сбере появится услуга долгосрочной аренды автомобиля

Сбербанк объявил о запуске сервиса «Сберавтоподписка». С помощью новой услуги можно будет взять автомобиль в аренду на срок от полугода до трёх лет.

Как сообщает Life.ru, спустя четыре года банк рассчитывает получить прибыль от нового сервиса в размере 25—30 млрд рублей.

Сбер планирует предоставить клиентам выбор из нескольких марок автомобилей. Известно, что банк вёл переговоры о сотрудничестве с немецкими компаниями Volkswagen и Mercedes. Кроме того, клиентам будет доступна аренда машин брендов «АвтоВАЗ» и Hyundai.

До конца 2021 года услуга будет доступа в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а к 2025 году компания планирует расширить бизнес и сделать услугу доступной в городах с населением от 500 тыс. человек.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что за время пандемии спрос на новые и подержанные машины в России кратно увеличился.