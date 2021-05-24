В Подмосковье более четверти жителей прошли вакцинацию от коронавируса
Об этом сообщает телеканал «360».
«Уровень вакцинации в Московской области на утро 24 мая составил 26%. Это неплохо, но нам есть к чему стремиться», — сказал губернатор области Андрей Воробьёв во время заседания с областным правительством.
Он отметил, что вакцинация особенно важна в период летних отпусков.
«И очевидно, что если мы позаботимся о людях, если будет вакцина, то передвижения в места отдыха не будут связаны с рисками для здоровья. И просто свободная жизнь без какой-либо изоляции и ограничений», — сказал он.
Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.