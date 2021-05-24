В Подмосковье более четверти жителей прошли вакцинацию от коронавируса

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В Московской области вакцинированы около 26% жителей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уровень вакцинации в Московской области на утро 24 мая составил 26%. Это неплохо, но нам есть к чему стремиться», — сказал губернатор области Андрей Воробьёв во время заседания с областным правительством.

Он отметил, что вакцинация особенно важна в период летних отпусков.

«И очевидно, что если мы позаботимся о людях, если будет вакцина, то передвижения в места отдыха не будут связаны с рисками для здоровья. И просто свободная жизнь без какой-либо изоляции и ограничений», — сказал он.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

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