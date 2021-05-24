Путин направил приветствие участникам ПМЭФ

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщают «Известия».

Президент отметил, что по сложившейся традиции в ходе форума ключевые, наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

«Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнёрами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки», — подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее сообщал телеканал «360», объявлена программа Международного молодёжного экономического форума.