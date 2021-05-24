В Москве стартовал XII Международный форум «Экология»

В Москве начал работу XII Международный форум «Экология». Среди основных тем форума — вопрос сохранения водных ресурсов России.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Эксперты обсудят реализацию федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал», а также возможность расширения списка водных объектов, которые могут быть реабилитированы в рамках национального проекта «Экология».

В рабочих сессиях примут участие представители профильных региональных органов власти, общественных организаций и бизнеса.

Другой ключевой темой XII Международного форума станет корпоративное волонтёрство. Здесь пройдёт обсуждение лучших практик и проектов по экологическому просвещению. Основная задача мероприятия — развить взаимодействие некоммерческих организаций, бизнеса и государства в сфере экологического волонтёрства.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.