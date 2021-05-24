В Москве стартовал XII Международный форум «Экология»

Короткая ссылка
В Москве начал работу XII Международный форум «Экология». Среди основных тем форума — вопрос сохранения водных ресурсов России.
В Москве стартовал XII Международный форум «Экология»
  • © forumeco.ru

Об этом пишет «Парламентская газета».

Эксперты обсудят реализацию федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал», а также возможность расширения списка водных объектов, которые могут быть реабилитированы в рамках национального проекта «Экология».

В рабочих сессиях примут участие представители профильных региональных органов власти, общественных организаций и бизнеса.

Другой ключевой темой XII Международного форума станет корпоративное волонтёрство. Здесь пройдёт обсуждение лучших практик и проектов по экологическому просвещению. Основная задача мероприятия — развить взаимодействие некоммерческих организаций, бизнеса и государства в сфере экологического волонтёрства.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить