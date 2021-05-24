В Хабаровске началось строительство центра исследования и экспертизы диких животных

Министр юстиции Константин Чуйченко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заложили капсулу на месте строительства специализированного центра исследования и экспертизы диких животных.

Об этом сообщает ТАСС.

«Как известно, основной угрозой для популяции амурского тигра, всех животных на территории Хабаровского края является браконьерство», — сказал Чуйченко.

Он добавил, что экспертная работа — важнейшая составляющая при расследовании уголовных дел, предметом которых является преступления в сфере дикой природы.

Уточняется, что в настоящее время специалисты вынуждены направлять биологические материалы в случае гибели амурских тигров и других краснокнижных животных в ближайший центр в городе Уссурийск в Приморском крае.

В апреле прокуратурой была начата проверка сообщений о гибели краснокнижного амурского тигра в Хабаровском крае.

Как сообщили в центре «Амурский тигр», недалеко от села Арсеньево Нанайского района обнаружено обезглавленное тело взрослого самца амурского тигра.

Предположительно, голову могли отделить для продажи или для скрытия огнестрельных ранений.

Тело животного отправлено в уссурийскую лабораторию для экспертизы.