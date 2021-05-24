Власти Москвы рассказали о проверке летних кафе

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Количество выявленных нарушений при размещении летних кафе в столице в этом году сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Об этом, как пишет НСН, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза: с 59 до 35», — рассказал заместитель мэра.

Отмечается, что всего с 15 мaртa по 15 мaя Госинспекция по недвижимости провелa более 3,1 тыс. проверок летних кaфе.

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