Новый терминал аэропорта имени Леонова открылся в Кемерово

Короткая ссылка
Новый терминал аэропорта имени космонавта Алексея Леонова открыт в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что строительство данного терминала началось в мае 2020 года.

«Я думаю, все, кто полетит, кто прилетит сюда, кто будет отсюда улетать, не останутся равнодушными и будут с хорошим настроением»,  — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Также сообщается, что два месяца строительства были потеряны из-за пандемии коронавируса.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Ульяновска имени историка и литератора Николая Карамзина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить