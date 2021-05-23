Новый терминал аэропорта имени Леонова открылся в Кемерово

Новый терминал аэропорта имени космонавта Алексея Леонова открыт в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что строительство данного терминала началось в мае 2020 года.

«Я думаю, все, кто полетит, кто прилетит сюда, кто будет отсюда улетать, не останутся равнодушными и будут с хорошим настроением», — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Также сообщается, что два месяца строительства были потеряны из-за пандемии коронавируса.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Ульяновска имени историка и литератора Николая Карамзина.