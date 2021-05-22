В «Алмаз-Антее» заявили о готовности России противостоять воздушно-космическим атакам

Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения.

«Мы в состоянии противостоять всем современным средствам воздушно-космического нападения», — цитирует слова Новикова РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на лекции марафона «Новое знание».

По словам Новикова, основным оружием воздушно-космического нападения являются крылатые ракеты.

«Почему это основной вид нападения? Потому что их уже скопилось только нового вида более 8 тыс. у стран Североатлантического альянса и Соединённых Штатов», — пояснил он.

Новиков также отметил, что другим актуальным видом воздушно-космических угроз являются беспилотные летальные аппараты, которые существенно усложняют противовоздушную оборону.

Ранее стало известно, какие ЗРК и системы ПВО представит «Алмаз-Антей» на оружейной выставке IDEX 2021.