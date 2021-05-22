Система катапультирования нештатно сработала у Су-30СМ в Крыму
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«В ходе подготовки к плановому полёту у самолёта Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал», — приводит РИА Новости сообщение Южного военного округа.
Отмечается, что оба лётчика живы.
Спецкомиссия работает на аэродроме, проводит техническое обследование самолёта и устанавливает причины произошедшего.
Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 21 мая.