Система катапультирования нештатно сработала у Су-30СМ в Крыму

На аэродроме Саки в Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования у самолёта Су-30СМ.

© Евгений Биятов / РИА Новости

«В ходе подготовки к плановому полёту у самолёта Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал», — приводит РИА Новости сообщение Южного военного округа. Отмечается, что оба лётчика живы. Спецкомиссия работает на аэродроме, проводит техническое обследование самолёта и устанавливает причины произошедшего. Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 21 мая.