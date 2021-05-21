В Ассоциации волонтёрских центров России предложили поднять стипендии для отличников

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев предложил поднять стипендии для отличников.

«На мой взгляд, хотя бы отличники могли бы получать повышенную стипендию, например на уровне МРОТ», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Метелев, изменить можно было бы и систему образовательных кредитов и порядок начисления материальной помощи.

«Материальная помощь облагается НДФЛ, и если у меня операция, которая стоит 40 тыс. рублей, и мне выделяют эти деньги, то минус 13%, и уже не хватает», — уточнил он.

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