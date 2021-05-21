В Ассоциации волонтёрских центров России предложили поднять стипендии для отличников

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Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев предложил поднять стипендии для отличников.
В Ассоциации волонтёрских центров России предложили поднять стипендии для отличников
  • © РИА Новости / Ольга Бутеноп

«На мой взгляд, хотя бы отличники могли бы получать повышенную стипендию, например на уровне МРОТ», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Метелев, изменить можно было бы и систему образовательных кредитов и порядок начисления материальной помощи.

«Материальная помощь облагается НДФЛ, и если у меня операция, которая стоит 40 тыс. рублей, и мне выделяют эти деньги, то минус 13%, и уже не хватает», — уточнил он.

Ранее международный HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с URA.RU рассказала о способах найти хорошую работу тем, кто только что окончил учебное заведение.

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