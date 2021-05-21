В ЯНАО вынесли приговор координатору группировки по сбыту наркотиков
- РИА Новости
Об этом передаёт URA.RU.
«Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
21-летнего фигуранта задержали в Воронежской области. Он полностью признал вину и содействовал следствию. Суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима.
По сообщениям kp.ru, полиция Ленинградской области изъяла из оборота более 3 т запрещённых веществ, в основном синтетических наркотиков, в 2020 году.