Аксёнов рассказал о планах по созданию туристического парка в Крыму
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«Проведена работа по выделению финансирования в рамках ФЦП для создания туристического парка в 600 га в Сакском районе между сёлами Штормовое и Витино. До конца 2021 года будут завершены мероприятия по обоснованию объёма необходимых бюджетных инвестиций на создание обеспечивающей инженерной инфраструктуры: дороги, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение», — сказал Аксёнов.
В случае положительного решения правительства России о включении проекта в ФЦП работы начнут в 2022 году.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.