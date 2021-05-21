В Тамбове двух бывших полицейских будут судить по обвинению в фабрикации дела

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских. По версии следствия, они сфабриковали материалы дела о распространении наркотических веществ с целью улучшить свои служебные показатели.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Фигуранты занимали должности оперативных сотрудников УМВД России по городу Тамбову. В отношении них возбуждены дела по ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») и ч. 2 ст. 292 УК («Служебный подлог»).

По версии следствия, они склонили человека к «сотрудничеству» — сбыту наркотического средства.

«Нарвав в указанном сотрудниками полиции месте дикорастущую коноплю и изготовив наркотическое средство, данный гражданин передал его своему знакомому, который сразу был задержан сотрудниками полиции... На основании сфабрикованных материалов уголовного дела мужчина был незаконно привлечён к уголовной ответственности», — рассказали в Следственном комитете.

Преступная деятельность фигурантов выявлена при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.

Дело передано в суд.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.