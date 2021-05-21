Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали 173 тысячи человек

Короткая ссылка
На конкурс «Лидеры России» поступило 173 тыс. заявок, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали 173 тысячи человек
  • © facebook.com/leadersofrussia

Об этом сообщает газета «Известия».

Как уточнил Кириенко, завершился приём заявок на все треки, кроме международного.

Он также отметил, что в общей сложности за четыре сезона участниками конкурса стали свыше 830 тыс. человек.

Ранее глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в беседе с НТВ рассказал подробности о платформе. Он отметил, что проект объединяет уже более 5 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить