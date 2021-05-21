Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали 173 тысячи человек

На конкурс «Лидеры России» поступило 173 тыс. заявок, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как уточнил Кириенко, завершился приём заявок на все треки, кроме международного.

Он также отметил, что в общей сложности за четыре сезона участниками конкурса стали свыше 830 тыс. человек.

Ранее глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в беседе с НТВ рассказал подробности о платформе. Он отметил, что проект объединяет уже более 5 млн человек.