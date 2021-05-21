Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали 173 тысячи человек
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Об этом сообщает газета «Известия».
Как уточнил Кириенко, завершился приём заявок на все треки, кроме международного.
Он также отметил, что в общей сложности за четыре сезона участниками конкурса стали свыше 830 тыс. человек.
Ранее глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в беседе с НТВ рассказал подробности о платформе. Он отметил, что проект объединяет уже более 5 млн человек.