В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны церкви Николы Чудотворца
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Церковь Николы Чудотворца XVII—XVIII веков расположена на улице Верхняя Радищевская.
Предмет охраны составили конструкция и планировка храма, фасады, интерьеры, элементы декора, строительные и отделочные материалы.
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что специалисты Мосгорнаследия признали ценными также полуколонны, пилястры и мощёный пол.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве начали подготовку к реставрации колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины и комплекса Симонова мужского монастыря.