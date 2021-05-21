В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны церкви Николы Чудотворца

Предмет охраны церкви Николы Чудотворца утвердили в Мосгорнаследии. Специалисты составили перечень ценных архитектурных и декоративных элементов здания.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Церковь Николы Чудотворца XVII—XVIII веков расположена на улице Верхняя Радищевская.

Предмет охраны составили конструкция и планировка храма, фасады, интерьеры, элементы декора, строительные и отделочные материалы.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что специалисты Мосгорнаследия признали ценными также полуколонны, пилястры и мощёный пол.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве начали подготовку к реставрации колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины и комплекса Симонова мужского монастыря.