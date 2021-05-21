В Москве вдвое выросло число использующих электронные медкарты людей

Число людей, использующих электронные медкарты (ЭМК), за месяц выросло в два раза после запуска автоматического доступа. Количество новых пользователей превысило 250 тыс.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В прошлом месяце по решению мэра Москвы всем пользователям с полной учётной записью на mos.ru автоматически открыли доступ к электронной медкарте. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона», — пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что раньше проверки заявки приходилось ожидать в течение пяти дней.

Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей был номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.