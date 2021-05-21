Жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии по делу о госизмене 

Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в государственной измене.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии», — заявили в суде.

Обвиняемому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил гражданина России Сергея Кабанова под арест по делу о государственной измене.