Жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии по делу о госизмене 

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Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в государственной измене.
Жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии по делу о госизмене 
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии», — заявили в суде.

Обвиняемому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил гражданина России Сергея Кабанова под арест по делу о государственной измене.

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