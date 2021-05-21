Москва вошла в топ‑5 городов по распространённости экосистемных решений у операторов связи

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Москва вошла в пятёрку лучших городов мира по распространённости экосистемных решений у операторов связи и в топ-3 по направлениям телемедицины и развлечений.
Москва вошла в топ‑5 городов по распространённости экосистемных решений у операторов связи
  • Pixabay

Также российская столица стала лидером по числу предлагаемых телеком-операторами финансовых сервисов.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий столицы.

Российскую столицу сравнивали с Нью-Йорком, Нью-Дели, Сингапуром, Сеулом, Пекином, Токио, Лондоном, Берлином, Парижем и Барселоной.

«Экосистемный подход — это общемировой тренд, которому следуют многие городские правительства, крупные IТ- и телеком-компании, банковский сектор. Московские компании также движутся в этом направлении, создавая цифровые экосистемы, в которых пользователи могут получить полный комплекс необходимых им сервисов на единой площадке», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.

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