Москва вошла в топ‑5 городов по распространённости экосистемных решений у операторов связи
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Также российская столица стала лидером по числу предлагаемых телеком-операторами финансовых сервисов.
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий столицы.
Российскую столицу сравнивали с Нью-Йорком, Нью-Дели, Сингапуром, Сеулом, Пекином, Токио, Лондоном, Берлином, Парижем и Барселоной.
«Экосистемный подход — это общемировой тренд, которому следуют многие городские правительства, крупные IТ- и телеком-компании, банковский сектор. Московские компании также движутся в этом направлении, создавая цифровые экосистемы, в которых пользователи могут получить полный комплекс необходимых им сервисов на единой площадке», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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