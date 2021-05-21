«Аэрофлот» сообщил об устранении технического сбоя
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- РИА Новости
«По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета», — цитирует его РИА Новости.
В «Аэрофлоте» ожидают, что в ближайшее время ситуация полностью нормализуется.
Ранее «Аэрофлот» предупредил о возможной задержке рейсов в связи с глобальным техническим сбоем со стороны поставщика IT-услуг.