«Аэрофлот» сообщил об устранении технического сбоя

Поставщик IT-услуг «Аэрофлота» устранил технический сбой, однако из-за скопления пассажиров в аэропорту возможно увеличение длительности ожидания регистрации и изменение времени вылета рейсов, сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

«По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета», — цитирует его РИА Новости.

В «Аэрофлоте» ожидают, что в ближайшее время ситуация полностью нормализуется.

Ранее «Аэрофлот» предупредил о возможной задержке рейсов в связи с глобальным техническим сбоем со стороны поставщика IT-услуг.