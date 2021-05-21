В Москве рассказали о реорганизации бывшей промзоны Чертаново

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В рамках реорганизации бывшей промзоны Чертаново на её территории организуют технопарк и предприятия экологичного производства, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве рассказали о реорганизации бывшей промзоны Чертаново
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии.

«Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 га. Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура. Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тыс. рабочих мест. Ожидаемый объём инвестиций составит 5,4 млрд рублей, а бюджетный эффект — 1,7 млрд рублей в год», — заявил Ефимов.

По оценке главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, реорганизация зоны займёт девять лет. Общая площадь промышленной застройки составит более 120 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что в Москве одобрили проекты комплексного развития 26 участков бывших промзон.

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