По итогам проверки Роспотребнадзора два ресторана Макдоналдс опечатаны в Москве

Управление Роспотребнадзора по столице выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в более чем трети проверенных ресторанов Макдоналдс в Москве. Составлено 33 протокола о нарушениях, два ресторана опечатаны.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что в период с 17 по 19 мая специалисты Роспотребнадзора проверили 83 предприятия на территории всех административных округов города, в том числе 48 объектов юридического лица ООО «Макдоналдс» и 35 — ЗАО «Москва-Макдоналдс».

Согласно результатам проверок, 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук, в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.