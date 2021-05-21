По итогам проверки Роспотребнадзора два ресторана Макдоналдс опечатаны в Москве

Короткая ссылка
Управление Роспотребнадзора по столице выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в более чем трети проверенных ресторанов Макдоналдс в Москве. Составлено 33 протокола о нарушениях, два ресторана опечатаны.
По итогам проверки Роспотребнадзора два ресторана Макдоналдс опечатаны в Москве
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что в период с 17 по 19 мая специалисты Роспотребнадзора проверили 83 предприятия на территории всех административных округов города, в том числе 48 объектов юридического лица ООО «Макдоналдс» и 35 — ЗАО «Москва-Макдоналдс».

Согласно результатам проверок, 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук, в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить