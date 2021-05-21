Генпрокурор посетил с рабочим визитом Новосибирск

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Новосибирск.
Генпрокурор посетил с рабочим визитом Новосибирск
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Свой визит Краснов начал с возложения венка к Монументу Славы в память о сибиряках — участниках Великой Отечественной войны.

В ходе визита генпрокурор провёл личный приём граждан. Большая часть проблем была связана с защитой жилищных прав, в частности: переселение из аварийного жилья, капитальный ремонт дома, предоставление квартир гражданам из льготных групп.

Были также затронуты вопросы социальной поддержки населения, в том числе лекарственного обеспечения, доступности дошкольного образования, предоставления средств реабилитации и другие.

Поднимались темы содержания автодорог и неисполнения решений суда.

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